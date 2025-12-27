レースクイーン（レースアンバサダー）を今季限りで卒業するモデルの花乃衣美優（25）が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新。所属する自動車レースチーム「D'station Racing」のアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」の活動を終えたことを報告した。「フレエンラストライブに来てくださった皆さんありがとうございました！！遂にフレエンを卒業いたしました！」と記し、銀色を基調とした衣装やカチューシャ姿で花束を受け