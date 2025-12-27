元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が27日、MBSテレビの情報番組「せやねん！」（土曜午前9時25分）に出演。高市政権が決定した2026年度当初予算案は一般会計の歳出（支出）総額は物価高を反映して政策経費が膨らみ、122兆3092億円になったことに言及した。高市首相の「責任ある積極財政」は専門家の間でも財政悪化するなど賛否が分かれているが、橋下氏は「経済学者とかエコノミストが明確な予測を立てることなんてできない」と