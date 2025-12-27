12月26日（金）に放送した「ガイアの夜明け」（毎週金曜夜10時）のテーマは、「激安スーパーの大勝負！〜トライアルの西友改革〜」。【動画】「西友買収」で売上高1兆円超え《299円かつ重》を生み出した「トライアル」の全貌2025年7月、九州を中心に354店舗を展開するディスカウント店「トライアルHD」が、首都圏の駅前を中心に245店舗を展開するスーパー大手の「西友」を買収した。買収額は約3800億円。自社の時価総額にも匹敵す