哲学対話を通して、言葉の生まれる現場を見つめる永井玲衣さん。【関連書籍】『これがそうなのか』頭木弘樹さんも、話題の書『痛いところから見えるもの』で痛みを抱えた人の言葉を掬(すく)くい上げています。永井さんの新しいエッセイ集『これがそうなのか』の刊行を記念して、対話で波打つ言葉の海を、お二人に泳いでいただきました。構成／綿貫あかね画／星野ちいこ 災いから問いが始まり、それを言葉にする身振りに惹(ひ)か