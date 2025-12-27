山下美夢有は中学時代から、ダンロップを愛用している。「アイアンのあの音がすごく好き。柔らかい音と構えやすさ。それが私は一番好きです」。「AIG女子オープン」（全英）でのメジャー初制覇を含む2勝で、米国女子ツアーのルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）を戴冠。それを支えてくれたクラブに改めて感謝した。【写真】全英V・山下美夢有のクラブ14本冬の恒例イベントとなった『XXIO DREAM CUP』（19日開催、兵庫県・ABCゴル