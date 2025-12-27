今年こそ願いを叶えたい。年が新しくなるたび、多くの人がそう願っているでしょう。2026年、あなたの願いは叶うでしょうか。12星座ランキングで見ていきましょう。★第1位……蟹座ラッキースター・木星が蟹座に入座している2026年前半は、他のどの星座より願いが叶う可能性が高いとき。大切なのは「自分を信じること」と「実現させるための行動を起こすこと」です。12年に一度のチャンスのときを存分に活かして。★第2位……魚