2026年の牡牛座さんは「探求」の精神が高まり、深く掘り下げていくことに喜びを見出す1年となりそうです。上半期は知識を吸収し、下半期はそれを活かして人生を組み立て直していく。学びと変革が織りなす、知的好奇心が満たされる12カ月が始まります。それでは、牡牛座の2026年はどのような1年となるのか。恋愛運、仕事運など、テーマごとの運勢を見ていきましょう！■牡牛座2026年の総合運◎知の冒険と人生の再設計2026年