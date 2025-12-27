高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」の元代表の男ら2人が逮捕された事件で、元代表の男が、会社の税理士に「事業をやめる」と伝える一方で、キャンペーンを行い、大量の腕時計を集めていたことがわかりました。「トケマッチ」の運営会社の元代表・福原敬済容疑者（44）ら男2人は、時計のオーナーから預かった腕時計15本、時価総額1800万円以上をだまし取った疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、会社