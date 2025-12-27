お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（39）が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新。、知識集団「QuizKnock」所属のクイズ作家「ふくらP」こと福良拳（32）との離婚を発表した元乃木坂46高山一実（31）について、私見をつづった。良ちゃんは「バツイチの高山一実はバラエティタレントとして完全無欠になってしまうぞ」と断言。「頭の良さ、礼儀正しさ、空気の読み方、芸人との絡み方の塩梅など完璧で隙が無いのが寧ろ弱点だっ