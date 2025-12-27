柏は27日、神戸からMF汰木康也（30）を完全移籍で獲得したことを発表した。汰木はクラブを通じ「柏レイソルのファン・サポーターの皆さま、関係者の皆さま、このたびヴィッセル神戸から移籍してきました汰木康也です。J1リーグ優勝、そして僕個人としても悲願であるACLE制覇に向けて、今まで自分が経験したことのすべてを発揮して、チームの勝利に貢献したいと思います。皆さまにお会いできる日を楽しみにしております」とコメ