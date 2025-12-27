テレビ朝日系「仮面ライダージオウ」の主演で知られる俳優奥野壮（25）が27日、都内で「奥野壮写真集『Journey：）』」（KADOKAWA）の発売記念イベントを行った。3冊目の写真集発売に、置くのは「役者の仕事をしていると、見てくれる人と直接お会いすることがないんだけど、お渡し会で触れ合うことができるのはうれしい。僕のカメラで撮った写真もあるので、探してみてください。僕だけでも1000枚くらい撮って厳選しました」。今年