年末年始をふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュが始まっていて、駅や空港では混雑のピークとなっています。東京駅は、27日朝から大きなスーツケースなどを持った家族連れや帰省客などで混雑しています。東海道新幹線は下りのピークを迎え、全席指定席で運行している「のぞみ」はほぼ満席となっています。また、空の便では国内線と国際線、いずれも下りのピークを迎えています。鹿児島へ行く男性は「親戚がたくさんいるの