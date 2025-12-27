「BE:FIRST」「HANA」など、人気アイドルグループを擁する事務所「BMSG」代表であり音楽プロデューサーのSKY-HIこと日高光啓（39）。日高が未成年の少女を深夜に複数回自宅に呼び出していたと「週刊ポスト」が報じたが、ライターの冨士海ネコ氏はこの騒動を見て「ファミリー」売りのビジネスの危うさを感じたという。＊＊＊【写真】セクシーな衣装で熱唱も…圧倒的なカリスマ、「HANA」をプロデュースする女性ラッパー年末の音