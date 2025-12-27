京都2歳Sの覇者ジャスティンビスタ（c）SANKEI 2歳中距離王 第42回ホープフルステークス（GI 2,000メートル 芝・右）が27日、中山競馬場で行われる。 実績十分の重賞勝ち馬2頭がエントリー。いずれも無敗でこのレースに臨むため、人気に推されることは必至だが......ショウナンガルフともう1頭の重賞ウィナーが京都2歳Sの覇者、ジャスティンビスタだ。 溢れんばかりのスピードと、勝