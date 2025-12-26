今回ご紹介するのは、みんなが大大大好きな「ピケカフェ」ことgelato pique cafe(ジェラート ピケ カフェ)！待望の新店舗が、渋谷のランドマーク・渋谷ヒカリエにオープンしました。仕事帰りやショッピングの合間に、あの至福のクレープが食べられるなんて……もう自分へのご褒美リストに追加決定です♡渋谷店だけの限定メニューも登場しているので、オープンしたてのホヤホヤな魅力