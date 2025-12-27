2歳中距離王 第42回ホープフルステークス（GI 2,000メートル 芝・右）が27日、中山競馬場で行われる。 あくまで現時点での話だが2025年の2歳世代は、どこか不運な印象がぬぐえない。 世代最初の女王を決めるレースである阪神JFでは重賞勝ちを収めた牝馬2頭が故障で出られず、カヴァレリッツォが押し切った朝日杯FSは一時、登録数が10頭に満たなかったこともある。 有力馬や素質の高い馬が故障などに見