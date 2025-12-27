東京大賞典・Ｇ１（１２月２９日、大井競馬場・ダート２０００メートル）に出走を予定していた兵庫所属のアラジンバローズ（セン８歳、園田・新子雅司厩舎、父ハーツクライ）が１２月２７日、同レースの出走を取り消した。この日、診察を受けたところ左後肢ザ石の診断を受けたため。