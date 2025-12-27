■これまでのあらすじ義父の時代遅れな言動に、みゆきをはじめ、夫も義母も疲弊していた。そんな中、義父がこだわる家族旅行へ行くことに。来年から義母は祖母を介護をすることになっていて、義父はみゆきにも手伝うよう命令する。当然のようにすべてを丸投げする義父に、義母は別れを告げるのだった。私たちは、義父が席を離れている間にお義母さんの決意を聞きました。すでにまとめてあった荷物とともに、すぐに私たちの車で義実