グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜が、情熱的デュアルエンターテインメント番組『ザ・コメデュアル 2025』のナレーションを務める。昨年に引き続き、担当する。【番組カット】びしっとジャケットを着こなし…ナレーションするJO1河野純喜同番組は、リスペクトし合う2組の芸人が、互いの愛するネタをリクエストし、その芸人人生を語り尽くす“情熱的デュアルエンターテインメント”番組の第2弾。人気・実力がそろった