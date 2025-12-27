来月、新潟県にある柏崎刈羽原発6号機が再稼働します。現場からの報告です。世界最大級とされる、東京電力柏崎刈羽原子力発電所。再稼働すれば、東電の原発としては福島第一原発の事故後、初となります。日本テレビは、再稼働に向け準備をおこなう原発内部を取材しました。原子炉の制御など、重要な役割を担う中央制御室では、設備が正常に動くかなど確認が行われていました。東京電力広報部・白木孝一郎氏「いま6号機には872体