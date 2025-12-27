２６日夜、関越自動車道で車５６台が絡む事故がありました。この影響で新潟県の湯沢インターから群馬県の月夜野インターまでの間の上下線で通行止めとなっています。警察などによりますと、２６日午後７時半ごろ群馬県みなかみ町の関越道の下り線で乗用車やトラックなど５６台が絡む事故がありました。１人が死亡したほか２６人がケガをして、このうち５人が重傷だということです。この事故の影響で新潟県の湯沢インタ