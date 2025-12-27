「あ～よかった（setagaya-mix）」「さよなら 大好きな人」など数々の名曲を生み出し、デビュー数カ月で『第51回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）に出場するなど、時代を彩った女性デュオ 花＊花。大ブレイクから突然の活動休止、10周年のタイミングでの復活、そして現在に至るまで、紆余曲折の物語を描きながら、今年でデビュー25周年を迎えた。 （関連：【画像】花＊花 インタビュー 撮り下ろし写真一覧）