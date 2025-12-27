NEXCOによりますと、きょう（27日）午前10時40分ごろ、岡山市北区玉柏の山陽自動車（下り）宗谷山トンネル付近で車4台が絡む事故がありました。 この事故の影響で、午前11時55分現在、追い越し車線が規制されていて、現場付近を先頭に約11キロの渋滞が発生しているということです。