JR高松駅では、年末年始をふるさとや行楽地で過ごす人たちの混雑が始まりました。 【写真を見る】「おせちを食べて楽しく過ごしたい」JR高松駅で帰省ラッシュ始まる上りは1月3日が指定席の予約ピーク【香川】 岡山発高松行きのマリンライナーはきょう（27日）が指定席の予約のピークです。午前10時すぎに到着した便からも、大きな荷物を持った家族連れらが続々と降りてきました。 （博多から高松に帰省の親