岡山県では、けさ（27日）までにすべての観測地点で、気温が氷点下まで下がり、寒い朝となりました。 【写真を見る】岡山県すべての観測地点で気温が氷点下に真庭市蒜山では雪で一面の銀世界新見市千屋でマイナス5.7℃ 午前8時ごろの真庭市蒜山では、よく晴れたものの、きのうまでの雪で一面の銀世界となりました。 けさまでの最低気温は、新見市千屋でマイナス5.7℃、真庭市の上長田と奈義町奈義でマイナス5.6℃となるなど