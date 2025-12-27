グレープストーンが運営するバームクーヘン専門店｢ねんりん家」では12月26日より、「初春のストレートバーム」（1,620円）を発売しました。■桜葉を練り込んだ紅白のバームクーヘン同商品は、ねんりん家の商品「ストレートバーム やわらか芽」を、おめでたい紅白カラーに焼き上げた年末年始限定品。外側は国産桜葉を練り込んだ桜色のバームクーヘン、内側はたっぷりの卵を贅沢に使った定番のバームクーヘンとなっています。パッケ