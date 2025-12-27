人々の健康意識が高まっている近年、毎日サプリメントを摂取する習慣がある人も多いのではないでしょうか。しかし、サプリメントの安全性について、しっかりと考えたことはありますか？ 健康維持や美容、体調管理のためにサプリメントを活用する人が増える一方で、適切な選び方や服用方法に不安を感じる人も少なくありません。そこで今回は、サプリメントは本当に安全なのかについて、「板橋腎リウマチ隼聖クリニック」の上野先生