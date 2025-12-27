フランス1部リーグのASモナコは12月23日、所属する日本代表MF南野拓実（30）が、オセール戦で左膝を負傷し、検査の結果、前十字靱帯断裂と診断されたことを公式Xで発表した。 【画像】「イケメン揃い」長友佑都、平愛梨の誕生日に“お揃いコーデ”の4兄弟ショット公開！「こんなに可愛いとは」と反響 投稿に添えられた写真には、赤と白のモナコのユニホームを身にまとい、ピッチ上で横顔を見せる南