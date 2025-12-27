アトランタ・ホークス vs マイアミ・ヒート日付：2025年12月27日（土）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 111 - 126 マイアミ・ヒート NBAのアトランタ・ホークス対マイアミ・ヒートがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず32-32で終了する。第