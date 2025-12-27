乾燥するしニキビもできる、そんな気分屋の敏感肌に日々振り回されています。クリームとの相性がイマイチなことから、過乾燥な冬でも乳液に頼りっぱなしです。そんな私に寄り添ってくれるのが、dプログラムの乳液「モイストケア エマルジョン EX」。旧タイプから愛用して、3本目に突入しました。リニューアルを経てパワーアップしたdプログラムの乳液のおかげで、この冬はトラブル知らずの肌をキープできています。■リニューアル