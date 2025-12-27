ワシントン・ウィザーズ vs トロント・ラプターズ日付：2025年12月27日（土）開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 138 - 117 トロント・ラプターズ NBAのワシントン・ウィザーズ対トロント・ラプターズがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1クォーターはワシントン・ウィザーズ