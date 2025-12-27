冬になると、何もやる気が起きない、寝すぎてしまう、気分が落ち込む、と感じる方はいませんか？冬になると気分がやや落ち込んだり、やる気が起きなくなったりすることは決して珍しいことではありません。しかし、その症状が強く、日常生活に支障をきたすことがあります。それは、冬季うつの症状かもしれません。冬季うつは、季節に関連して起こるうつの症状で、春から夏には軽快することが少なくありません。しかし、冬がくると再