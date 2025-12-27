オーランド・マジック vs シャーロット・ホーネッツ日付：2025年12月27日（土）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 105 - 120 シャーロット・ホーネッツ NBAのオーランド・マジック対シャーロット・ホーネッツがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはシャーロット・ホーネッ