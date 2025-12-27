「PowerShot V1」は、2025年4月に発売された、1.4型センサーを搭載したレンズ一体型デジタルカメラである。 この1.4型というセンサーサイズが特長のひとつで、同社の「PowerShot G7 X Mark III」が搭載する1型センサーよりも、面積にすると約2倍も大きい。マイクロフォーサーズシステム規格の4/3型センサーよりも一回り大きいといえば、ピンとくるのではないだろうか。センサーサイ