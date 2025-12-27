インディアナ・ペイサーズ vs ボストン・セルティックス日付：2025年12月27日（土）開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 122 - 140 ボストン・セルティックス NBAのインディアナ・ペイサーズ対ボストン・セルティックスがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。 第1クォーターはインディアナ