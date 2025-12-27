アボカドの種の取り方、知っていますか？簡単にできる神ワザ紹介！▶【画像で確認】アボカドのタネが簡単に取れる神ワザアボカドを切るとき、種を取り除くのが意外と難しいと感じたことはありませんか？一般的には、身を半分に切って包丁で種を取る方法が主流ですが、少し危険に感じることも…。そんなとき、簡単・安全に種を取り除く方法をSNSで発見！「その発想なかった」「マジか」「ほうほう…」という感心するコメントが