「BCNランキング」2025年12月15日〜21日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）2位JBL CHARGE5 ブラックJBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）3位JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）4位JBL Flip 6 ブルーJBLFLIP6BLU（ハーマンインターナショナル）5位JBL GO 4 ブ