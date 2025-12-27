スコットランドの名門セルティックに所属する旗手怜央は、12月21日に開催されたスコットランドリーグ第18節のアバディーン戦（３−１）で、突如としてメンバー外となった。就任５試合目でようやく初勝利を飾ったウィルフリード・ナンシー新監督は、主力である日本代表MFの欠場理由を説明しなかったため、現地は騒然。セルティックの専門メディア『CELTS ARE HERE』は「ハタテのミステリー」と見出しを打ち、次のように報じた。