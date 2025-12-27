【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■宮舘涼太と磯村勇斗がおせち料理を使ったアレンジレシピに挑戦 2026年1月1日にTBSで放送される『黄金のワンスプーン！新春特別編~黄金のエプロン~』にゲストとして磯村勇斗が出演する。 新年1発目の放送となる今回は、「黄金のアレンジレシピ」と称して、お正月に余りがちなおせち料理を、誰でも簡単にエレガント料理に変身させられるアレンジレシピを学ぶ。料理のスペシャリス