【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46・梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』（2026年2月3日発売）より、先行カット第7弾が公開となった。 ■チンクエテッレの海の見えるレストランにて、夜景に照らされる梅澤美波 公開されたのは、チンクエテッレの海を望むレストランで、ディナーのひと時を切り取った一枚。 艶やかな赤ドレスに身を包み、夕景から夜景へと移ろうオーシャンビューを楽しむ姿とな