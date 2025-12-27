100年以上にわたり“地味飯”として愛されてきた「若狭おばま醤油干し」に焦点を当てたグルメイベント「若狭おばま醤油干し定食フェア」が、2026年1月10日(土)から3月31日(火)まで、福井県小浜市内で開催される。【画像】フェア詳細。地元で長く親しまれてきた醤油干しを、8店舗それぞれの個性で味わえる注目のラインアップ。食べ比べや体験型メニューなど、小浜ならではの地味飯がそろう2026年1月10日(土)から3月31日(火)まで、福