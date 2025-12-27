2025年12月25日、中国メディアの観察者網は、中国のウナギが日本人によって絶滅させられる可能性について言及する記事を掲載した。記事はまず、世界人口のわずか1．5％にすぎない日本人が世界のウナギの70％を消費しているという統計を紹介。長年の乱獲と環境破壊により日本固有の野生ウナギが供給不足に陥る中、中国のウナギがその「穴埋め」をしており、2023年の日本国内のウナギ供給量は5万7099トンで、そのうち3分の2を超える3