この記事をまとめると ■タクシーは世界中でさまざまな色が採用されている ■一部の色は条件を満たした人でないと使用できない場合もある ■タクシーの色にはその国の文化や歴史が詰まっている タクシーの色は世界中で異なる タクシーといえば何色をイメージするだろうか。たとえば、ニューヨークの「イエローキャブ」は世界的に有名だ。最近の東京ではJPNタクシー（ジャパンタクシー）の「深藍（こいあい）」カラーが浸透してい