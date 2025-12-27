ヤマダホールディングスは、オリジナル調理家電シリーズ「COOFE（クーフェ）」第1弾、電子レンジ「YMW17TN」を、2025年12月25日に全国のヤマダデンキ店舗および通販サイト「ヤマダウェブコム」で発売した。頻繁に使うあたためを「自動メニューキー」の簡単操作で機能や価格、品質にこだわったという同シリーズ第1弾、ヘルツフリーと3年保証が付帯し、長期間使える庫内容量17リットルの電子レンジが登場する。50Hz/60Hzに両対応し、