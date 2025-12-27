もう誰も止められない。「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第1試合で、EX風林火山・永井孝典（連盟）が終盤、怒涛の追い上げで逆転、リーグ初となる年内での個人10勝を成し遂げた。勝因となったのは、南3局での倍満ツモ。その強さに放送席の実況・解説、見ていたファンからも悲鳴や諦めにも似たコメントが相次いだ。【映像】誰にも止められない…猛将・永井の大逆転倍満ツモ永井は昨オフのドラフト会議で指名を受けてチーム