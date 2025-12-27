タレントの川崎麻世（62）が26日、ブログを更新。歌手のGACKT（52）が主催する忘年会に参加し、恒例のテキーラ祭りで盛り上がったことを明かした。【映像】 GACKT主催の恒例“テキーラ祭り”動画これまでにも忘年会のほかミュージシャン会など、たびたび大人数での飲み会を行ってきたGACKT。ロックバンド「TUBE」の前田亘輝やDAIGO、「SOPHIA」の松岡充、「MY FIRST STORY」のHiroら名だたる有名人が参加し、話題になっていた