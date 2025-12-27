きのう、静岡県三島市の工場で15人が刃物で刺された事件で、現場の工場では朝から現場検証などが行われています。記者「殺人未遂のあった工場の上空です。警察による鑑識作業が行われています」事件から一夜明け、現場となった静岡県三島市の工場には警察の車両10台ほどが入り、鑑識や現場検証が進められています。殺人未遂の疑いで、きのう現行犯逮捕されたのは、三島市に住む無職・小山雅貴容疑者（38）です。警察などによります