【名将・鳥内秀晃の人間ばなし頼むで、ホンマ】今年も、残りわずか。1年を振り返ると、政界では高市早苗首相が誕生したのが一番のトピックやったな。新しい政権になって、物事を決めるテンポが早くなったと感じるわ。本来は当たり前のことで、今までは総理大臣が「検討する」って言うばかりで、一つのことを決めるのに、時間がかかりすぎとってん。そういう意味では、いろんなことが変わってきてるのは確かやな。首相を含