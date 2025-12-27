Mrs. GREEN APPLEは2026年2月28日、単行本『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』（ぴあ）を発売する。撮りおろしの表紙が解禁となった。【画像】ミセス本、予約・購入特典のショット（詳細）「MGA MAGICAL 10 YEARS」、フェーズ2完結というダブルフィナーレを記念し、刊行される。バンド本『Mrs. GREEN APPLE YEAR BOOK 2025』に加え、メンバーそれぞれがこれまでの半生を語り下ろしたソロ本『大森元貴』『若