イチゴの生育状況を見る元木さん＝２５日、川崎市麻生区川崎市内の農園で、イチゴの収穫が本格的に始まった。一定の温度に保たれたハウス内で真っ赤に色づき、近くの大型直売所などに出荷されている。「元木いちご農園」（同市麻生区）は、約１１００平方メートルのハウスで「紅ほっぺ」など１０品種約６千株を栽培。腰の高さに実る「高設栽培」のうねには、青々とした葉の下に「堅（けん）しろう」などのイチゴが実っている。